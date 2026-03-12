Mann rast mit Auto in Synagoge und eröffnet Feuer: Angreifer offenbar tot
West Bloomfield (USA) - In einer Synagoge im US-Bundesstaat Michigan hat sich mutmaßlich ein Anschlag zugetragen.
Wie NBC und andere US-amerikanische Medien berichten, wurden am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in der "Temple Israel"-Synagoge in West Bloomfield nahe Detroit mehrere Schüsse abgegeben.
Laut Angaben der Polizei rammte ein Auto die Eingangstür des Gebäudes. Daraufhin stürmte ein Mann den jüdischen Versammlungsort und eröffnete das Feuer.
Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Der Schütze konnte jedoch von der Polizei überwältigt werden. Laut US-Medien kam der Angreifer dabei ums Leben.
"Es ist noch alles in Bewegung und wir versuchen immer noch, uns einen Überblick zu verschaffen", sagte der örtliche Polizeichef.
Alle Menschen in Schulen und Gotteshäusern in der Umgebung wurden angewiesen, sich in Sicherheit zu bringen, während die Polizei reagiert.
Behörden fordern Anwohner auf, sich in Sicherheit zu bringen
Die Behörden forderten die Öffentlichkeit auf, sich von dem Gebiet fernzuhalten, und kündigten an, weitere Informationen zu veröffentlichen, sobald diese verfügbar sind.
Währenddessen eilten Dutzende Polizei- und Rettungsfahrzeuge aus dem gesamten Oakland County am frühen Donnerstagnachmittag zum Tatort.
Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer (54), verurteilte den Angriff auf die Synagoge. "Die jüdische Gemeinde von Michigan sollte in Frieden leben und ihren Glauben ausüben können", sagte sie.
Erstmeldung von 19.29 Uhr; letzte Aktualisierung 19.46 Uhr.
Titelfoto: Corey Williams/AP/dpa