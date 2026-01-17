Fataler Freizeitparkbesuch: Seniorin nach Ritt auf "Mumien-Achterbahn" gestorben

Orlando (Florida, USA) - Eine spaßiger Ritt mit einer Achterbahn hat für eine 70-Jährige in den USA ein tödliches Ende genommen! Laut Behörden starb die Frau nach einer Fahrt mit der Achterbahn "Revenge of the Mummy" (Die Rache der Mumie) im "Universal Orlando Resort" Themenpark in Florida.

Eine 70-Jährige ist im November 2025 nach einer Fahrt mit der "Revenge of the Mummy"-Achterbahn in Orlando verstorben. (Archivfoto) © IMAGO / Depositphotos

Wie US-Behörden kürzlich in einem Quartalsbericht meldeten, reagierte die Besucherin nach der Fahrt am 25. November letzten Jahres nicht mehr. Später verstarb sie in einem Krankenhaus. Details und weitere Hintergründe zum Todesfall wurden nicht genannt.

"Revenge of the Mummy" ist eine 2004 eröffnete und knapp 670 Meter lange Indoor-Stahlachterbahn, deren Wagen auf knapp 70 km/h beschleunigen. Seit Eröffnung gab es laut WFLA-TV insgesamt 21 Zwischenfälle im Zusammenhang mit der Attraktion.

Neben der Tragödie hat es im Oktober und November 2025 acht weitere Vorfälle im selben Park gegeben, keiner von ihnen jedoch tödlich. Ein 61-Jähriger erlitt etwa einen vorübergehenden Herzstillstand, andere klagten über Übelkeit und Brustschmerzen.