Festgefroren: Frachtschiff im Eis gefangen

Das Schiff steckte vier Tage lang fest. © Facebook/U.S. Coast Guard Great Lakes

Gefangen in der Eishölle.

Am Mittwoch geriet die 17-köpfige Besatzung der Manitoulin in große Schwierigkeiten. Der knapp 200 Meter lange Getreidefrachter war von Buffalo nach Sarnia (Kanada) unterwegs, doch weit kam er nicht. Kurz nach Hafenausfahrt blieb das Schiff im Eis stecken, teilte die US-Küstenwache mit.

Zuvor brachten eisige Arktis-Winde kühle Luft in das Gebiet der Großen Seen. War der Eriesee am Montag noch zu 38 Prozent mit Eis bedeckt, waren es am Freitag bereits 85 Prozent, schreibt das Portal mlive. Die Crew wurde vom plötzlichen Wetterumschwung offenbar überrascht.

Was folgte, war eine aufwändige Operation der US-amerikanischen und kanadischen Küstenwache. Insgesamt drei Eisbrecher machten sich auf den Weg zum eingefrorenen Schiff. Der erste kam am Donnerstag an.

Derweil tobten eisige Winde über dem Einsatzgebiet - mit Windgeschwindigkeiten von 25 bis 32 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 61 Kilometern pro Stunde.