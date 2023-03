Flüsse sind plötzlich total grün! Was hat es damit auf sich?

Tempa/New York - Feiertag der irischen Geschichte oder doch nur ein riesiges Saufgelage? Am 17. März wurde in Irland und vielen US-amerikanischen Städten der Saint Patrick’s Day gefeiert. Aus diesem Anlass gab es nicht nur riesige Partys und Paraden, auch einige Flüsse wurden wieder einmal knallgrün eingefärbt!

In der US-Stadt Tempa wurden die Flüsse grün gefärbt. © Fotomontage: dpa/Luis Santana

Der "Lá Fhéile Pádraig", wie es auf irisch heißt, ist ein Gedenktag, der jährlich zu Ehren des heiligen Patricks von Irland stattfindet. Der Bischof lebte im 5. Jahrhundert und gilt als erster christlicher Missionar des Landes. Er soll an einem 17. März verstorben sein.

Doch nicht nur die Iren feiern den Sankt-Patricks-Tag. Auch in London oder sogar Deutschland finden seit einiger Zeit irische Feste am 17. März statt. Besonders pompös wird der Saint Patrick’s Day allerdings in den USA gefeiert - ganze Städte färben sich dann zu Ehren der Iren grün.

Das hing einst mit den zahlreichen irischstämmigen Bürgern in den Vereinigten Staaten zusammen. Doch inzwischen wird der Gedenktag des Schutzpatrons vor Irland auch von vielen Menschen gefeiert, die mit dem nordeuropäischen Land sonst so gar nichts am Hut haben.

Ob sich der Großteil der wild feiernden US-Amerikaner der ursprünglich christlichen Bedeutung des Tages überhaupt noch bewusst ist, darf bezweifelt werden.

Doch viele Iren und Irischstämmige scheinen damit kein Problem zu haben - stattdessen sind sie in Städten wie Tempa, Chicago, Boston und New York Party-machend Seite an Seite mit ihren amerikanischen Freunden zu sehen.