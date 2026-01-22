Frau kracht mit Auto in Jungen (†6) auf Fahrrad: Als sie flüchten will, überfährt sie ihn ein zweites Mal

San Diego (Kalifornien/USA) - Eine 32-Jährige wird sich schon bald vor Gericht verantworten müssen. Der Grund: Sie soll einen kleinen Jungen angefahren haben - gleich zweimal hintereinander. Der Sechsjährige überlebte nicht.

Der kleine Hudson Stephen O'Loughlin wurde bei einem Unfall tödlich verletzt. © GoFundMe/Screenshot/Honoring Hudson: A Bright Light Taken Too Soon

Wie FOX5 berichtete, war der kleine Hudson Stephen O'Loughlin gerade mit seiner Familie auf den Fahrrädern unterwegs, als er an einer Kreuzung von einem Auto erwischt wurde.

Die 32-jährige Fahrerin des SUVs hielt erschrocken an - trat dann aber wieder aufs Gaspedal, um sich aus dem Staub zu machen.

Bisher ist unklar, ob das, was daraufhin passierte, von ihr geplant war. Fest steht jedoch, dass sie den Jungen dabei ein zweites Mal erwischte, bevor sie vom Unfallort flüchtete.

Hudson wurde schnellstmöglich in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht, leider konnten die Ärzte dort nicht mehr viel für ihn tun. Er erlag kurz darauf seinen schweren Verletzungen.

Die Fahrerin konnte derweil gefasst und festgenommen werden. Aktuell ermittelt die Polizei zur Ursache des fatalen Unfalls, Alkohol soll dabei keine Rolle gespielt haben.