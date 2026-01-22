Frau kracht mit Auto in Jungen (†6) auf Fahrrad: Als sie flüchten will, überfährt sie ihn ein zweites Mal
San Diego (Kalifornien/USA) - Eine 32-Jährige wird sich schon bald vor Gericht verantworten müssen. Der Grund: Sie soll einen kleinen Jungen angefahren haben - gleich zweimal hintereinander. Der Sechsjährige überlebte nicht.
Wie FOX5 berichtete, war der kleine Hudson Stephen O'Loughlin gerade mit seiner Familie auf den Fahrrädern unterwegs, als er an einer Kreuzung von einem Auto erwischt wurde.
Die 32-jährige Fahrerin des SUVs hielt erschrocken an - trat dann aber wieder aufs Gaspedal, um sich aus dem Staub zu machen.
Bisher ist unklar, ob das, was daraufhin passierte, von ihr geplant war. Fest steht jedoch, dass sie den Jungen dabei ein zweites Mal erwischte, bevor sie vom Unfallort flüchtete.
Hudson wurde schnellstmöglich in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht, leider konnten die Ärzte dort nicht mehr viel für ihn tun. Er erlag kurz darauf seinen schweren Verletzungen.
Die Fahrerin konnte derweil gefasst und festgenommen werden. Aktuell ermittelt die Polizei zur Ursache des fatalen Unfalls, Alkohol soll dabei keine Rolle gespielt haben.
Familie des Jungen musste alles mit ansehen
Hudsons Vater Matthew erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal, dass er nur wenige Meter vor seinem Sohn auf seinem Fahrrad saß, als sich der Crash ereignete.
"Mein Sohn ist hinter mir, mein anderer Sohn und meine Frau sind etwa drei Meter hinter uns", erklärte er schweren Herzens. "Es kommen keine Autos, ich überquere die Straße, mir geht es gut … Ich schaue zurück, um nach ihm zu sehen, und die Frau überfährt ihn einfach."
Innerhalb weniger Tage wurden über GoFundMe mehr als 81.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 70.000 Euro) gesammelt. Auf der Spendenplattform wird Hudson als "ein lebhaftes, neugieriges und sehr geliebtes sechsjähriges Kind" beschrieben.
"Er erfüllte jeden Raum mit seiner Lebensfreude und hatte eine Leidenschaft für BMX, Radfahren, Schwimmen, Skaten und das Bauen mit Legos."
Titelfoto: Bildmontage: GoFundMe/Screenshot/Honoring Hudson: A Bright Light Taken Too Soon (2)