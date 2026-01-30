4 junge Menschen brutal getötet: Grauenhafte Details zu Todeskampf

Idaho - Die schrecklichen Mordfälle von vier Studenten in Moscow (Idaho, USA ) schockten 2022 die ganze Welt. Es kommen immer mehr Details ans Licht - nun weiß man, dass ein Opfer bis zum bitteren Ende um sein Leben kämpfte.

Xana Kernodle (†20) und ihr Freund Ethan Chapin (†20) wurden nur wenige Meter voneinander ermordet. © Bildmontage: Instagram/xanakernodle

Vier junge Studenten der University of Idaho wurden in der Nacht zum 13. November 2022 brutal getötet. Neue Gerichtsakten, die People vorliegen, enthüllen furchtbare Details über den Todeskampf von Xana Kernodle (†20).

Sie saß dementsprechend am Tisch und aß, während zwei ihrer Freundinnen eine Etage über ihr getötet wurden. Als sie merkwürdige Geräusche hörte, ging sie nach oben und traf dabei vermutlich auf den Mörder Bryan Kohberger.

Um sich zu schützen, rannte Xana schnell nach unten in ihr Schlafzimmer, doch Kohberger folgte ihr sofort - man geht davon aus, da sich Blutspuren der zuvor getöteten Kaylee Goncalves (†21) und Madison Mogen (†21) in ihrem Schlafzimmer nachweisen ließen.

Xana war deutlich kleiner als ihr Angreifer, versuchte sich jedoch trotzdem mit voller Kraft zu wehren.

Die 20-Jährige wurde mit 67 Messerstichen getötet.