Braut bei Unfall getötet: Darum kommt die betrunkene Fahrerin frei

Jamie Komoroski (26) entkommt (kurzzeitig) dem Knast. Ihr drohen bis zu 25 Jahre Haft. © Bildmontage: Instagram Screenshot jamiek143

Nachdem die 26-Jährige eine Kaution von 150.000 US-Dollar (rund 138.000 Euro) hinterlegen konnte, durfte sie das Gefängnis verlassen, weil sich der Prozess gegen sie weiter verzögert. Durch die Zahlung erfülle sie die "rechtlichen Kriterien für eine Freilassung", berichtet die New York Post.

Zudem erhoffe man sich einen positiven Einfluss ihrer Familie auf die junge Frau.

Komoroski kommt jedoch nur gegen strenge Auflagen aus dem Knast frei.

So muss sie sich dauerhaft an ihrem Wohnsitz in South Carolina aufhalten, darf das Haus nur wegen medizinischer Notfälle oder zu gerichtlichen Anordnungen verlassen. Sie darf dabei kein Auto fahren und muss ihren Reisepass abgeben.

Zudem erhält die 26-Jährige ein Fußkettchen, das ihren Schweiß rund um die Uhr auf Alkoholkonsum testet. Nötig werden die strengen Maßnahmen, weil die junge Frau bei einem fatalen Unfall vor einem Jahr mehr als das Dreifache des zugelassenen Promillewerts im Blut aufwies, als sie mit ihrem Toyota in ein Golfcart rauschte.

Zudem soll die Beschuldigte laut Medienberichten mit umgerechnet mehr als 100 Stundenkilometern in einer 40er-Zone unterwegs gewesen sein.