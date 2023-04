Gefängniszelle in widerlichem Zustand: Mann von Insekten "lebendig gefressen"

Unter menschenunwürdigen Umständen musste Lashawn Thompson (†35) die letzten drei Monate seines Lebens ausharren. © Screenshot: Facebook/Michael D. Harper

Wie das US-Magazin "Insider" berichtete, wurde der 35-Jährige am 13. September 2022 tot in seiner Zelle im Fulton County Gefängnis in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia gefunden.

Thompson wurde drei Monate zuvor wegen Körperverletzung festgenommen, laut dem Anwalt der Familie, Michael D. Harper, handelte es sich dabei um kein schwerwiegendes Vergehen. Im Gefängnis selbst wies man ihn wegen psychischer Probleme in den psychiatrischen Flügel der Anstalt ein.

"Es ist einfach schrecklich", sagte Harper am gestrigen Freitag gegenüber dem "Insider". Die hygienischen Missstände in Thompsons Zelle waren dem Personal wohl bereits bekannt. Dennoch unternahm niemand etwas, um dem 35-Jährigen zu helfen.

"Sie haben ihn im Wesentlichen dort gelassen", erklärte Harper, "Und sie hatten einen Plan, ihn zur medizinischen Beobachtungseinheit zu bringen, aber ihr Plan wurde nie umgesetzt, und sie fanden ihn tot, von diesen Bettwanzen gefressen."

Der Anwalt veröffentlichte in Absprache mit der Familie grafische Fotos von Lashawn Thompsons Leiche und Bildern der Zelle zum Zeitpunkt seines Todes. Der gesamte Körper des Mannes war übersät mit Insekten und Maden. Auch in Augen und Mund von Thompson waren Bettwanzen und Läuse zu finden.

Ein weiteres Bild zeigte Thompsons Oberkörper, auf dem ein Defibrillator angebracht wurde. Selbst darauf sammelten sich nach kurzer Zeit die Insekten.