Horror auf Supermarkt-Parkplatz: Junge (†3) im Einkaufswagen brutal erstochen
North Olmsted (USA) - Ein alltäglicher Einkaufsbummel für eine Mutter und ihren Sohn endete im US-Bundesstaat Ohio in einer Tragödie.
Wie New York Post berichtet, saß Julian Wood (†3) am 3. Juni 2024 im Einkaufswagen, während seine Mutter Margot (38) ihre Einkäufe in das Auto lud, als Bionca Ellis (34) plötzlich mit Fleischermessern auf den Jungen losging.
Innerhalb von Sekunden wurde Julian schwer am Gesicht und Rücken verletzt und verstarb trotz der verzweifelten Rettungsversuche seiner Mutter, die ebenfalls von der 34-Jährigen attackiert wurde.
Die Messer hatte Ellis zuvor in dem nahe gelegenen Secondhand-Shop "Volunteers of America Thrift Store" gestohlen, der direkt neben dem Parkplatz des Supermarkt-Riesen Giant Eagle liegt, auf dem der willkürliche Angriff stattfand.
Wenige Minuten später konnte sie von der Polizei mit den blutigen Klingen gefasst und festgenommen werden.
Bionca Ellis wurde zu lebenslanger Haft verurteilt
Bei ihrer Anhörung vor Gericht grinste die 34-Jährige auf bizarre Weise in die Kamera, woraufhin sich das Video schnell in den sozialen Medien verbreitete.
Zu diesem Zeitpunkt wurde sie als "nicht verhandlungsfähig" eingestuft und zunächst zur stationären Behandlung eingewiesen, bis sich ihr Zustand stabilisierte.
Am Montag wurde Ellis schließlich zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Vor Gericht wandte sich Margot Wood direkt an die Täterin: "Ich hasse dich aus tiefstem Herzen. […] Ich sah seinen ersten Atemzug bei seiner Geburt und seinen letzten, als er blutüberströmt in meinen Armen starb. […] Der Schrecken in seinen Augen verfolgt mich jeden Tag."
Ellis’ Anwalt verwies auf ihre Schizophrenie und sagte: "Was am 3. Juni passiert ist, ist eine andere Version von Bionca." Auch die 34-Jährige selbst äußerte sich kurz vor Gericht und entschuldigte sich noch für das, was geschehen ist.
Titelfoto: Bildmontage: GoFundMe/North Olmsted Tragic Loss of 3 Year Old Julian Wood Fund, 123RF/ronslatonphoto62