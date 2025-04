Mit nur 24 Jahren verstorben: Trauer um Schauspielstar

US-Schauspielerin Sophie Nyweide (†24) ist tot. © Bildmontage: Screenshot/legacy.com

"Trauer, Verlust, Herzschmerz und sogar Wut sind bei denen vorhanden, die sie liebten und nun ohne ihr Lachen, ihre ansteckende Leidenschaft und ihre Begeisterung weitermachen müssen - ohne diese erstaunlich blauen Augen, die einem direkt in die Seele blicken konnten", schreiben die Angehörigen in einem Nachruf.

Nyweide war Film-Fans aus "Noah" (2014) und "An Invisible Sign" (2010) bekannt. Der größte Erfolg gelang ihr jedoch mit dem schwedisch-dänisch-deutschen Drama "Mammut" (2009), das sie als Tochter von Hollywoodstar Michelle Williams (44) zeigte.

Jedoch hatte die 24-Jährige offenbar mit Problemen zu kämpfen. "Sophie war ein freundliches und vertrauensvolles Mädchen. Das machte sie oft anfällig dafür, von anderen ausgenutzt zu werden", heißt es vonseiten der Familie.

Nyweide habe unersättlich geschrieben und gezeichnet. Viele ihrer Schriften und Kunstwerke seien Ausdruck ihrer Kämpfe und Schmerzen gewesen. "Sie nahm selbst Medikamente, um mit all dem Trauma und der Scham, die sie in sich trug, fertigzuwerden, und starb", so die erschütternde Botschaft des Nachrufs.