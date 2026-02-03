Tragödie im Wahlkampf: Tochter von Bürgermeister-Kandidat tot neben Straße gefunden

Los Angeles (USA) - Austin Beutner (65) steckt gerade mitten im Wahlkampf. Am 2. Juni dieses Jahres will der 65-Jährige neuer Bürgermeister der US-Metropole Los Angeles werden. Seine einzige Tochter Emily, das jüngste von vier Kindern, wird diesen Tag nicht mehr miterleben.

Austin Beutner (65) will neues Stadtoberhaupt von Los Angeles werden. Der Weg dorthin wurde von einer Tragödie überschattet. © Screenshot/Facebook/Austin Beutner

Die 22-Jährige wurde in der Nacht zum 6. Januar neben einer abgelegenen Straße, zwischen trostlosen Feldern im Großraum von L.A. entdeckt. Wie die Los Angeles Times berichtet, wählte ein Passant den Notruf und schilderte, eine Frau gesehen zu haben, die dringend medizinische Hilfe benötigte.

Sanitäter und Polizei eilten herbei, versorgten Emily, brachten sie in ein Krankenhaus. Dort sei die Studentin für tot erklärt worden.

Wie lange die junge Frau, die ihr ganzes Leben noch vor Sicht hatte, in der Dunkelheit liegen musste, ist unklar. Das Morddezernat der Polizeibehörde aus dem Bezirk Los Angeles ermittelt. Wenn eine junge Person in einer solchen Situation gefunden werde, sei das durchaus üblich, so Lieutenant Michael Modica.

Emilys Leiche wurde derweil an die zuständige Gerichtsmedizin überstellt. Deren Sprecherin Viridiana Aguilar teilte mit, dass es noch Monate dauern könnte, bis die endgültige Todesursache festgestellt wird. Für die Hinterbliebenen der 22-Jährigen ist das sicher ein schwacher Trost.