Jugendlicher auf Flucht vor Schützen von Polizist getötet!

San Diego (Kalifornien, USA) - Tragödie in einer US-Millionenmetropole: Ein Polizeibeamter hat in San Diego (Kalifornien) einem fliehenden 16-Jährigen einen tödlichen Schuss aus seiner Dienstwaffe verpasst. Behörden haben ein Video des Vorfalls in den sozialen Medien veröffentlicht.