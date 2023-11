Junge (†17) will Kind beschützen und wird von Horde Teenager tot geprügelt

Las Vegas (USA) - Es ist eine unfassbare Tat, die sich Anfang November in Las Vegas abgespielt hat: Als ein Highschool-Schüler sich für einen Freund einsetzte, gingen rund 15 Jugendliche auf ihn los und schlugen auf ihn ein. Mittlerweile ist der Junge an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Jonathan Lewis (†17) starb, nachdem er von mehr als einem Dutzend Jugendlicher angegriffen wurde. Rechts ein Bild aus Kindertagen. © Bildmontage: Gofundme/Jonathan Lewis

Jonathan Lewis war gerade erst 17 Jahre alt, als er plötzlich und sinnlos aus dem Leben gerissen wurde.

Die schreckliche Tat ereignete sich laut übereinstimmenden Medienberichten bereits am 1. November in der Nähe der Rancho Highschool: Der Teenager wurde von einer Gruppe Jugendlicher auf offener Straße und am helllichten Tag zusammengeschlagen, erlitt schwere Verletzungen.

Dem vorangegangen sei Mobbing an einem anderen Jungen, möglicherweise einem Freund des Opfers. Dieser sei von den Schlägern beklaut und gedemütigt worden, weshalb Jonathan sich für ihn eingesetzt habe.

Mit fatalen Folgen: In einem im Internet kursierenden Video ist zu sehen, wie zahlreiche Jugendliche auf eine Person am Boden einschlagen und -treten – dabei soll es sich um Jonathan gehandelt haben.

Er wurde so schwer verletzt, dass er rund eine Woche nach dem Angriff auf der Intensivstation eines Krankenhauses starb – die Ärzte mussten die lebenserhaltenden Maßnahmen einstellen.