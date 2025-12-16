Brennen im Hals und Erbrechen: Lieferfahrerin "würzt" Essen der Kunden auf besondere Weise nach

Vanderburgh County (USA) - Eine Lieferfahrerin brachte einem US-Pärchen nicht nur das Abendessen, sondern diese auch um einen gemütlichen Tagesausklang. Denn nach der Mahlzeit wurde den beiden speiübel. Die Aufnahme einer Türkamera brachte Licht ins Dunkle.

Auf dem Video scheint es so, als würde Kourtney N. Stevenson die Kamera sehen und sich trotzdem dafür entscheiden, ihr Pfefferspray zu zücken. © Fotomontage: Screenshot: tiktok.com/@ghostpants8012

Laut einem Bericht des örtlichen Polizeireviers ereignete sich der kuriose Vorfall am 7. Dezember in Vanderburgh County, einem Bezirk im US-Bundesstaat Indiana.

Mark Cardin und seine Ehefrau Mandy bestellten wie so oft über die Liefer-App "DoorDash" ihr Abendessen, doch irgendetwas an dem Essen war anders als sonst.

In der Polizeimitteilung heißt es, dass die zwei nach dem Essen ein "brennendes Gefühl in ihrem Mund, Nase, Rachen und Magen" hatten. Zudem mussten sich beide kurz nach dem Essen übergeben. Mark nahm das als Anlass, die Aufnahmen seiner Kamera an der Klingel zu checken - und tatsächlich wurde er fündig.

Er sah, wie eine blauhaarige Lieferfahrerin - welche später als Kourtney N. Stevenson identifiziert werden konnte - die Bestellung des Paares wie angefordert vor deren Haustür abstellte und ein Foto machte.

Doch plötzlich zog sie eine kleine Kartusche aus ihrer Jackentasche und sprühte ein seltsames Sekret in Richtung der Türschwelle, wo auch das Essen stand.