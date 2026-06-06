Lehrerin verführt Schüler (16) und fleht ihn an, mit ihr durchzubrennen
Roswell (USA) - Grinsend präsentierte sich Amanda Katz (55) auf ihrem Mugshot. Die US-Amerikanerin war im Bundesstaat Georgia erst als Lehrerin und dann in der Verwaltung tätig. Sie bändelte mit einem 16-jährigen Schüler an, hatte mehrfach Sex mit ihm und muss nun wegen Missbrauchs mit einer mehrjährigen Gefängnisstrafe rechnen.
Laut New York Post hatte die 55-Jährige wiederholt ungeschützten Geschlechtsverkehr mit dem Teenie, berichtete dieser den Ermittlern - bevorzugt in ihrem Jaguar oder bei ihr daheim.
Katz hatte zudem rund um Valentinstag den Jungen und seine Familie zu einem Urlaubstrip eingeladen.
Die Familie brach die Reise dann jedoch abrupt ab - vermutlich der Anfang vom Ende des verbotenen Techtelmechtels.
Zwischen Weihnachten 2025 und dem 14. Februar 2026 sollen die Erwachsene und der Jugendliche knapp 20.000 Textnachrichten ausgetauscht haben.
Einerseits waren diese anzüglich und wurde daraus ein sexuelles Verhältnis deutlich. Anderseits zeigten die Chats, wie vernarrt die 55-Jährige in ihren jungen Liebhaber war.
"So sehr ich es liebte, neben dir einzuschlafen und dein Knurren zu hören - ich will dich", machte die Lehrerin beispielsweise aus ihren Gefühlen keinen Hehl.
Amanda Katz drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis
"Ich bin verrückt nach dir ... Ich habe schon viele dumme Dinge getan. Sehr viele. Aber das hier schlägt dem Fass den Boden aus", schien sie sich der Tragweite durchaus bewusst.
Laut einer eidesstattlichen Erklärung wollte die Frau mit dem Jungen bis nach Mexiko durchbrennen, woran er jedoch gar kein Interesse hatte. Sie dagegen wollte im Ausland "zusammenziehen und die Beziehung vertiefen".
Als die Affäre aufflog, war die US-Amerikanerin tief enttäuscht, beschuldigte den Schüler, ihr das Herz gebrochen zu haben. Noch während der ersten Ermittlungen wurde die Lehrerin vom Schuldienst freigestellt und festgenommen.
Die Kaution für ihre Freilassung wurde auf 25.000 US-Dollar (knapp 22.000 Euro) festgelegt.
Im Schuld-Fall könnte sie bis zu 20 Jahre in den Knast wandern müssen.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook Screenshot Roswell High School, Hilton County Sheriff's Office