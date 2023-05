Makaberer Facebook-Handel: Bestatterin verkauft online geklaute Leichenteile!

Arkansas (USA) - Eine ehemalige Leichenbestatterin soll gestohlene Körperteile an einen Mann verkauft haben, den sie auf in einer Facebook -Gruppe namens "Merkwürdiges" kennenlernte. Dafür muss nicht nur sie sich vor Gericht verantworten: Auch der Käufer wurde angeklagt.

Die ehemalige Bestatterin Candace Chapman Scott (36) soll Leichenteile gestohlen und illegal auf Facebook verkauft haben. Dafür muss sie sich nun vor Gericht verantworten. (Symbolfoto) © 123RF/bialasiewicz

Nicht nur ist es äußerst merkwürdig, Körperteile von Toten online zu verkaufen - zudem ist es auch noch illegal in allen Staaten der USA, so die "Donor Alliance". Deshalb wurde die 36-jährige Candace Chapman Scott in zwölf Punkten angeklagt, darunter auch Postbetrug, Überweisungsbetrug, Diebstahl und Transport gestohlenem Eigentums.

Wie die US-Zeitung "New York Post" nun berichtete, plädierte sie auf nicht schuldig. Ganze 20 Pakete soll sie laut Anklageschrift vom vergangenen Freitag entsendet haben. Dafür soll Scotts Käufer Jeremy Lee Pauley (40) aus dem fast 1500 Kilometer entferntem Pennsylvania insgesamt 11.000 US-Dollar (circa 9900 Euro) gezahlt haben.

Die 36-Jährige war im Bestattungsunternehmen "Arkansas Central Mortuary Services" tätig und kannte sich mit dem Transport, der Einäscherung und der Einbalsamierung von menschlichen Überresten aus.

Das Bestattungsinstitut verschickte unter anderem Leichenteile als Spenden an die Universität von Arkansas, wo sie am Institut für Medizinwissenschaften von den Studenten genutzt wurden.

Der Wissenschaft und zukünftigen Chirurgen einen Dienst zu erweisen, schien Scott nicht auszureichen. Sie hatte in der Facebook-Gruppe "Merkwürdiges" wohl makaberen Profit gewittert und nahm Kontakt mit einem Gruppenmitglied auf.