Mann ruft wegen fremdem Vater die Polizei: Der Grund macht fassungslos

Oklahoma (USA) - Es sollte eigentlich nur eine Pipi-Pause auf der rund 20-stündigen Autofahrt sein, die Tyler Brodsky zusammen mit seiner Familie einfach nur hinter sich bringen wollte. Als er jedoch mit seinen beiden kleinen Töchtern die Toilette aufsuchte, eskalierte plötzlich die Situation mit einem Fremden, der letztendlich sogar die Polizei rief.

Tyler Brodsky war mit seinen beiden kleinen Töchtern auf der Damentoilette gewesen, als ein Fremder plötzlich wutentbrannt die Polizei seinetwegen alarmierte. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Tyler Brodsky

Was an der "QuikTrip"-Tankstelle in Alabama geschah, wird der zweifache Vater wohl nicht mehr so schnell vergessen können - vor allem, weil sein Video dazu schon beinahe 15 Millionen Mal angesehen wurde.

Auf der Rückreise von Florida nach Oklahoma hatte Tyler mit seinen beiden Töchtern ganz selbstverständlich die Damentoilette aufgesucht - die zu diesem Zeitpunkt leer gewesen war. "Das ist mir lieber, als zwei kleine Mädchen auf eine Herrentoilette voller erwachsener Männer und schmutziger Kabinen mitzunehmen", begründet er seine Entscheidung in einem Beitrag auf TikTok. Ein fremder Mann sah darin aber ein riesiges Problem.

Wütend wirft er Tyler vor, dass er auf der Damentoilette "nichts zu suchen" hätte. Seine Frau und seine "sehr kranke" Schwiegermutter hätten ihm zuvor gemeldet, dass sich ein Mann im Frauen-WC aufhalten würde.

Im Video sieht man, wie er aggressiv auf den zweifachen Vater einredet, während dieser ganz ruhig bleibt und seinen Kindern die Hände nach dem Toilettengang wäscht. Seine jüngste Tochter ist mit der aufgeladenen Stimmung völlig überfordert und beginnt bitterlich an zu weinen. Währenddessen versucht eine "QuikTrip"-Mitarbeiterin Tyler zumindest etwas zu unterstützen und schlägt dem Fremden die Klo-Tür vor der Nase zu.

Dieser ruft dann sogar die Polizei, um sich über Tyler zu beschweren. Mit der Reaktion der drei Beamten, die anschließend an der Tankstelle eintreffen, hat er allerdings wohl nicht gerechnet.