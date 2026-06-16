B-52-Bomber stürzt nahe Testgelände ab: Alle acht Insassen sterben

Edwards (USA) - Beim Absturz eines Bombers vom Typ B-52 in den USA sind alle acht Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen.

Ein Bomber vom Typ B-52 ist nahe der Edwards Air Force Base in Kalifornien abgestürzt. © Uncredited/Debbie Reyes Katz/AP/dpa

Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start des Langstreckenbombers, teilte der Militärstützpunkt Edwards Air Force Base im Bundesstaat Kalifornien mit. Rettungskräfte seien sofort vor Ort gewesen.

Es handle sich um "eine schreckliche Tragödie, bei der wir acht großartige Amerikaner verloren haben", sagte Colonel James Hayes bei einer Pressekonferenz.

Aktuell würden die Familien der Opfer verständigt. Erst danach könne er nähere Angaben zu den Getöteten machen. Wie der Flugzeugbauer Boeing mitteilte, waren zwei der Opfer Mitarbeiter des US-Konzerns.

Hayes zufolge sollte bei dem Flug am späten Montagvormittag (Ortszeit) ein neues Radarsystem getestet werden. Das Flugzeug hob demnach ab, stürzte unmittelbar danach ab und ging in Flammen auf.

"Derzeit haben wir keinerlei Hinweise darauf, was die Ursache dafür war", sagte Hayes. Eine Kommission werde den Fall untersuchen. Danach werde entschieden, welche Informationen an die Öffentlichkeit gelangen dürften.