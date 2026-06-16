Grausamer Tod von Anna (†18) auf Familienkreuzfahrt: Stiefbruder (16) wieder hinter Gittern

Miami (USA) - Vergewaltigt und umgebracht? Der 16-jährige Timothy H. wird beschuldigt, seiner Stiefschwester Anna Kepner (†18) an Bord eines Carnival-Kreuzfahrtschiffs Schreckliches angetan zu haben. Nach seiner Freilassung muss der Jugendliche zurück ins Gefängnis. Ein Richter sieht bei ihm eine Gefahr für sich und andere.

Anna Kepner (†18) wurde umgebracht. War es ihr Stiefbruder (16)? © Instagram/anna.kepner16

Timothy H. stellte sich nach seiner Freilassung im Februar offenbar am Montag den Behörden.

Wie das US-Portal TMZ unter Angaben von Gerichtsdokumenten berichtet, sei Richter Edwin Torres überzeugt: Die Anklage wegen Vergewaltigung sei "mehr als eindeutig und überzeugend" und die Vorwürfe deuteten auf "ein gewisses Maß an Psychopathie und fehlender Reue" hin.

Er wurde inzwischen als Erwachsener angeklagt, unter anderem wegen Mordes und schweren sexuellen Missbrauchs. Ihm droht im Falle der Verurteilung lebenslange Haft.

Im November 2025 reiste Timothy H. zusammen mit der damals 18-jährigen Anna und anderen Familienmitgliedern an Bord der "Horizon" der Carnival Cruise Line. In internationalen Gewässern soll er Anna missbraucht und vorsätzlich getötet haben.