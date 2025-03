Mann tötet Verlobten und googelt vorher, ob er das darf

Banos Norberto (†27) wurde von seinem eigenen Verlobten ermordet. © Screenshot/ Guillen-Baytown Funeral Home

Ty Vaughn (31) wurde vergangene Woche aufgrund des Todes seines Verlobten, Luis Banos Norberto (†27), festgenommen.

Wie die New York Post berichtete, wurde Norberto am 14. Januar in seiner Wohnung im US-Bundesstaat Texas durch einen Schuss ins Gesicht getötet.

Für zwei Monate blieb Vaughn auf freiem Fuß, da vorerst niemand ahnte, dass er seinen eigenen Partner umgebracht hatte.

Er erzählte der Polizei zunächst, dass die beiden am Vorabend des Todes einen Streit hatten, woraufhin Vaughn die gemeinsame Wohnung verließ. Gegen 5.30 Uhr am nächsten Morgen sei er zurückgekehrt und habe Norberto tot im Schlafzimmer gefunden.

Der leblose Körper des 27-Jährigen lag in ihrem Bett, mit einer Schusswunde im Kopf und dem Gewehr in seinen Händen. In der Nähe des Tatorts fand man ein zerrissenes Bild der beiden - alles Anzeichen für einen Selbstmord.