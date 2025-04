Maya (†2) stirbt nach Ameisenbissen: Doch wäre ihr Tod vermeidbar gewesen?

Beim Spielen im Garten trat die 2-jährige Maya aus Versehen in einen Ameisenhaufen. © Fotomontage: Jesse Rorabaugh/eurekalert.org/dpa, atlantafuneralhome.com/obituary/Maya-Getahun

Laut einem Bericht der Daily Mail spielte die kleine Maya am 7. Oktober des vergangenen Jahres im Garten des Hauses in der Nähe von Atlanta, als es plötzlich geschah. Sie übersah einen Ameisenhaufen und trat in diesen hinein. Die Insekten fühlten sich provoziert und griffen die 2-Jährige an.

Als die beiden Eltern ihr schreiendes Kind im Garten bemerkten, fuhren sie sofort in das nächstgelegene Krankenhaus - das Piedmont Eastside Medical Center. Doch dort wurde der Gesundheitszustand des Mädchens anscheinend nicht wirklich ernst genommen.

Der Körper der Kleinen reagierte allergisch auf das Ameisengift, wodurch aus den "harmlosen" Bissen der Insekten eine lebensgefährliche Bedrohung für Maya wurde.

Für ganze 20 Minuten mussten Mayas Eltern hilflos dabei zusehen, wie ihre Tochter um ihr Leben kämpfte, bis sich endlich einer der Ärzte ihnen annahm. Er verabreichte dem Mädchen eine Adrenalin-Spritze, welche dem allergischen Schock entgegenwirken sollte.

Maya brauchte aber mehr als "nur" eine Spritze. Doch gerade als der behandelnde Arzt - Dr. Salazar - sie intubieren wollte, bemerkte er, dass das Krankenhaus gar nicht die passende Ausstattung dafür besaß.

Maya starb kurz darauf an den Folgen ihres allergischen Schocks.