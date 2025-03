Millionenbetrug entlarvt: Postbote führte Luxusleben auf Kosten anderer

Hachikosela Muchimba (44) arbeitete beim USPS, dem staatlichen Postdienst der USA. © MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Der 44-jährige Hachikosela Muchimba entwendete Schecks aus dem Postverkehr, manipulierte diese und ließ das Geld dann auf die eigenen Konten einzahlen.

Er wurde von einem Gericht für schuldig befunden, insgesamt 1,6 Millionen Dollar durch Diebstahl und Betrug von seinen Opfern erlangt zu haben.

Während diese verzweifelt auf ihr Geld warteten, genoss der Postbote sein Leben in vollen Zügen. Von Luxusreisen über edle Hotels bis hin zu extravaganten Clubs - nichts war dem Betrüger zu teuer.

Aber diesen Schein konnte er nicht für immer aufrechterhalten, denn Ermittler kamen ihm irgendwann auf die Schliche. Er wurde schließlich dabei gefilmt, wie er gestohlenes Geld von einem Bankautomaten holte.

Neben dem Bankbetrug wird dem 44-Jährigen auch noch etwas anderes zur Last gelegt: Er verschwieg den Behörden Straftaten, um so an die US-Staatsbürgerschaft zu gelangen. Nun wird ihm also auch illegale Einbürgerung vorgeworfen.