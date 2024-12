Neue Details bekannt: "CEO-Killer" erschoss Versicherungs-Boss auf offener Straße

New York (USA) - Nach dem erschreckenden Mord an Konzernboss Brian Thompson (50) wurde der mutmaßliche Todesschütze verhaftet. Nun wurden neue Details zum "CEO-Killer" bekannt.

Als Versicherungsboss Brian Thompson vergangene Woche auf offener Straße in New York erschossen wurde, stand die Polizei zunächst vor einem Rätsel.

Luigi Mangione (26) wurde von vielen als "brillanter", aber "unauffälliger" junger Mann beschrieben. © Montage: X/Luigi Mangione

Luigi Mangione schloss sein Studium der Computer- und Informationswissenschaften an der Eliteuniversität University of Pennsylvania 2020 ab, berichtet der Sender CBS. Anschließend arbeitete er als Dateningenieur für die Autoverkaufsplattform TrueCar.

Studienfreunde und ehemalige Kollegen beschreiben den heute 26-Jährigen als "brillant", aber "unauffällig".

2023 zog es Mangione nach Hawaii, wo er als Aussteiger in einer Surfer-Kommune lebte. Dort soll er zum ersten Mal über starke Rückenschmerzen geklagt haben, berichtet BBC. Auch seine politischen Ansichten wurden in dieser Zeit offenbar extremer.

Nach Informationen der "New York Post" entstammt Luigi Mangione einer angesehenen und wohlhabenden Familie aus Baltimore (Maryland). Der Familie entspringen Politiker, Unternehmer, Wissenschaftler.

Familienpatriarch Nick Mangione, der Sohn italienischer Einwanderer, lebte den amerikanischen Traum, baute aus dem Nichts ein Firmenimperium auf, investierte in Immobilien, später auch in Pflegeheime.

Besonders das Gesundheitswesen liegt der Familie am Herzen: Mit Spenden in Millionen-Höhe unterstützten die Mangiones marode Krankenhäuser in Baltimore und Umgebung.

"Wir wissen nur, was wir in den Medien gelesen haben", sagte Nino Mangione, Parlaments-Abgeordneter in Maryland und Cousin des Verdächtigen in einem Statement bei Facebook. Man bete für die Familie von Brian Thompson.