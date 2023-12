Monatelang im Nahen Osten: Soldatin kehrt zurück nach Hause und überrascht Tochter

Louisiana (USA) - Die achtjährige Harlem Scott musste neun lange Monate auf ihre Mutter verzichten, die als Mechanikerin im Dienst der US-Army tätig ist. Normalerweise ist Mama Ralea (28) nur ein paar Wochen am Stück und nicht monatelang von ihrer Familie getrennt. So gab es kurz vor Weihnachten ein besonders emotionales Wiedersehen.

Nach neun langen Monaten überraschte Soldatin Ralea Scott (28, r.) ihre kleine Tochter Harlem (8) bei einem Schulausflug mit ihrer Rückkehr. © Bildmontage/Screenshots: St. Charles Parish Public Schools

Soldatin Ralea Scott hatte alles heimlich mit der Schule ihrer Tochter geplant: Auf dem Klassenausflug am vergangenen Freitag sollte Harlem "zufällig" auf die Bühne des Lafon-Kunstzentrums in Luling, Lousiana, geholt werden, um einen "besonderen Gast" zu treffen. Das berichtete die Zeitung New York Post.

Dabei handelte es sich um ihre Mutter, die nach neunmonatigem Einsatz im Nahen Osten endlich nach Hause zurückgekehrt war und ihrer Tochter das wohl schönste (Vor)-Weihnachtsgeschenk bereitete.

Harlems Schule zeichnete den bewegenden Moment auf, in dem die Zweitklässlerin realisierte, dass sie ihre Mutter wiederhatte. "Mama!", rief das Mädchen.

In dem Video, das die St. Charles Parish Grundschule auf Facebook postete, ist zu sehen, wie ein überraschter Gesichtsausdruck anschließenden Freudentränen weicht, als Harlem auf ihre Mutter zuläuft. Diese erwartete ihre Tochter in Militär-Uniform und mit einem Teddybären in der Hand am anderen Ende der Bühne.