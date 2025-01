Von "Slender Man" getrieben: Nach grausamer Tat wird sie aus der Psychiatrie entlassen!

Morgan Geyser (22) wird nach rund 7 Jahren aus einer psychiatrischen Klinik entlassen. © IMAGO / Imagn Images

Ihre Freilassung wurde möglich, nachdem ihre Anwälte im Laufe der Jahre wiederholt Anträge gestellt hatten - der jüngste Versuch war schließlich erfolgreich.

Wie Associated Press berichtete, ordnete ein Richter am vergangenen Donnerstag die Entlassung an. Zuvor hatten Experten bestätigt, dass Geyser während ihrer Zeit in der psychiatrischen Einrichtung erhebliche Fortschritte gemacht habe.

Bereits vor zwei Jahren setzte sie ihre Antidepressiva ab und zeigte seither keine Anzeichen von Krankheitssymptomen. Zudem erklärte die 22-Jährige, sie könne sich den Angriff auf ihre frühere Klassenkameradin niemals verzeihen.

Heute, elf Jahre nach der Tat, gilt Morgan Geyser nach ihrer Behandlung nicht mehr als "Sicherheitsrisiko". Nun wird ein Plan für ihre Unterbringung in einer Wohngruppe und ihre Betreuung erstellt.