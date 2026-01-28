US-Regierung in Bedrängnis: Tödliche Schüsse auf Krankenpfleger waren keine Notwehr

Minneapolis (USA) - Nach den tödlichen Schüssen auf Alex Pretti (†37) sprach die US-Regierung schnell von einem legitimen Akt der Selbstverteidigung. Jetzt hat die Grenzschutzbehörde einen ersten Bericht vorgelegt.

Eine US-Flagge und ein Schild mit der Aufschrift "Veterans Against ICE" hängen neben Blumen an einer Gedenkstätte zu Ehren von Alex Pretti. © Kerem Yücel | MPR News/Minnesota Public Radio/AP/dpa

Zwei Bundesbeamte hätten die Schüsse auf den US-Bürger Alex Pretti abgefeuert, heißt es in dem offiziellen Bericht.

Brisant: Nirgendwo in dem Dokument ist die Rede davon, dass Pretti nach seiner Waffe gegriffen habe.

Die Grenzschützer der umstrittenen Behörde ICE hatten am Samstag am Rande einer Abschiebe-Razzia in Minneapolis den 37-jährigen Krankenpfleger erschossen.

Das Heimatschutzministerium der USA sprach daraufhin von "Abwehrschüssen". Videoaufnahmen zeigen den bereits überwältigten Pretti jedoch am Boden und lassen erhebliche Zweifel an dieser Darstellung aufkommen.

Pretti trug zwar eine Pistole bei sich - die Grenzschützer hatten ihm diese jedoch bereits abgenommen, als sie das Feuer eröffneten.