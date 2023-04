Mutter erstochen, Sohn im Maul eines Alligators gefunden: Todesursache steht endlich fest

Florida (USA) - Nach dem brutalen Mord an der Mutter des zweijährigen Taylen Mosley fand man diesen im Maul eines Alligators. Doch das Tier war nicht für den Tod des Kleinkindes verantwortlich.

Kindesvater Thomas Mosley (21) gilt als Hauptverdächtiger in den Mordfällen an Pashun Jeffery (†20, l.) und dem gemeinsamen Sohn Taylen Mosley (†2, r.). © Bildmontage/Screenshots: Facebook/St. Petersburg Police Department

Am 30. März fand man Pashun Jeffery (†20) erstochen in ihrem Apartment im US-Bundesstaat Florida auf. Von ihrem Sohn fehlte jede Spur. Einen Tag später wurde der Junge im Maul eines Alligators gefunden.

Der Kindesvater Thomas Mosley (21) hatte sich mit auffälligen Schnittwunden an den Armen selbst ins Krankenhaus eingewiesen - ohne seinen Sohn.

Wie die US-Zeitung "New York Post" berichtete, sind nun nähere Umstände des Familiendramas bekannt geworden, unter anderem die Todesursache des zweijährigen Taylen: Er ertrank, bevor der Alligator in Kontakt mit seiner Leiche kam.

Seine Mutter erlag mehr als 100 Stichwunden. Thomas Mosley galt sofort als Hauptverdächtiger und wurde wegen Mordes in zwei Fällen angeklagt.

Neben den verdächtigen Schnittwunden und der Selbsteinweisung ins Krankenhaus wurden weitere Indizien in Mosleys Wohnung gefunden, die den Kindesvater in Verbindung mit beiden Morden brachten: ein blutiger Fingerabdruck an einer Reinigungsflasche und ein blutiger Schuhabdruck.

Deshalb wird dieser aktuell im Gefängnis festgehalten - ohne Möglichkeit, bis zum nächsten Anhörungstermin auf Kaution freizukommen.