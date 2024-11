Nach tragischem Baby-Tod: Firma ruft verzehrfertiges Fleisch in Massen zurück!

In den USA wurde Fertig-Fleisch der Marke Yu Shang Food landesweit zurückgerufen. © Screenshot/U.S. CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

Wie die New York Post berichtete, gab die amerikanische Gesundheitsbehörde am vergangenen Freitag bekannt, dass die Produkte der Marke Yu Shang Food in den USA landesweit davon betroffen sind.

Grund dafür sind mindestens zehn bestätigte Fälle von Listerien-Lebensmittelvergiftungen.

Besonders tragisch: Ein Baby starb, das mit den betroffenen Fleisch- und Geflügelprodukten in Berührung gekommen war.

Bei dem verstorbenen Kind handelt es sich um einen Zwilling. Der Geschwisterzwilling verstarb ebenfalls, allerdings konnte der Tod nicht mit Listerien in Verbindung gebracht werden.