Neue Ära: New York und Dublin über Portal verbunden

New York/Dublin - Mehr als 4800 Kilometer trennen die Städte, und doch sind sie sich näher als je zuvor: In den Metropolen New York City und Dublin ist vor wenigen Tagen ein "Portal" aufgetaucht.

Das Portal steht in New York auf der Fifth Avenue. (Symbolbild) © dpa/Niyi Fote

Wie die Daily Mail kürzlich berichtete, bildet eine futuristische Skulptur namens "The Portal" eine Brücke zwischen den beiden Städten.

Sie ermöglicht es, via Echtzeit-Livestreams das Leben am anderen Ende der Welt zu sehen.

"Portale sind eine Einladung, Menschen über Grenzen und Unterschiede hinweg zu treffen und unsere Welt so zu erleben, wie sie wirklich ist (...) Der Livestream bietet ein Fenster zwischen weit entfernten Orten und ermöglicht es Menschen, sich außerhalb ihrer sozialen Kreise und Kulturen zu treffen, geografische Grenzen zu überwinden und die Schönheit der globalen Vernetzung zu genießen", so Benediktas Gylys, einer der Gründer von "The Portal".

"The Portal" ist in New York in der Fifth Avenue und in Dublin in der O’Connell Street zu finden.