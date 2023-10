"Nur ein Prank": US-Teen vermöbelt arglose Passanten im Park und stellt es online

Cypress (Texas/USA) - Der 19-jährige Texaner hat wohl zu viel "GTA 5" gezockt. In diesem Videospiel kann man virtuell folgenlos wehrlose Passanten zusammenschlagen!

Er habe sich wohl dazu verleiten lassen, um in den sozialen Medien wie TikTok und YouTube Aufmerksamkeit zu erlangen.

Für den Teenager war das aber einfach nur ein "Prank", also ein Streich. Der wird ihn aber teuer zu stehen kommen.

Mindestens zwei Vorfälle wurden dokumentiert. Besorgte Bürger teilten davon Aufzeichnungen in der App "Nextdoor", einer Nachbarschafts-App, um die Anwohner vor dem Gewalttäter zu warnen.

Genau das tat Alfred Lewis, als er im Wortham Park in Cypress, einem Vorort von Houston (Texas/USA) , einfach arglose Spaziergänger von hinten auf den Kopf schlug.

Die Gesetzeshüter untersuchen diesen Fall! (Symbolbild) © 123rf/vankok

"Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so nach hinten losgeht", sagte der Übeltäter gegenüber einem örtlichen Reporter des News-Channels KHOU 11, der den jungen Mann zur Rede stellte.

"Bereust du es?", fragte dieser ihn direkt. "Ja, ja, das tue ich", antwortete der Geständige glaubhaft.

Alfred will aber noch ergänzen, dass man in den Clips nur die schlechte Seite von ihm sehe. Dass er danach all seinen Opfern die Hand gegeben und sie umarmt habe, würde man nicht sehen.

Aber das spielt keine Rolle. Auch seine Mutter sei nun sehr enttäuscht von ihm, sagte der Rechtsbrecher. Zudem hoffe er, dass die harte Reaktion auf das Video ihm und anderen eine Lektion erteilt!

Das ist wohl auch nötig in den USA. Vor einigen Wochen schockierten zwei Jugendliche die Welt, indem sie einfach völlig wahllos mit ihrem Auto andere rammten und dann gezielt einen zufällig auf ihrer Strecke radfahrenden Mann (†60) überfuhren.