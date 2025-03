Tierarztbesuch endet in Horror: Deutscher (25) in Abschiebehaft

San Diego (USA) - Ein Paar wollte seinen Hund in Mexiko operieren lassen – doch der Kurztrip nahm eine unerwartete Wendung!

Für Lucas Sielaff (25) endete der Trip unerwartet in Abschiebehaft. (Symbolbild) © 123RF/nilswey

Wie die amerikanische Nachrichtenplattform 10news berichtet, wollten Lucas Sielaff (25) und seine Verlobte Lennon Tyler am 18. Februar aus Mexiko in die USA zurückkehren, doch für den Deutschen endete der Ausflug unerwartet in Abschiebehaft.

Während Lennon als US-Bürgerin nach einigen Verzögerungen schließlich wieder einreisen konnte, wurde Lucas von der US-Einwanderungsbehörde ICE festgenommen und unter äußerst schlechten Bedingungen in Haft gehalten.

"Sie nutzen Angst und Verwirrung, um einen zu kontrollieren. Ich bin Psychologin und genau das passierte", sagte die US-Amerikanerin.

Offenbar bezweifelten die Grenzbeamten die Gültigkeit seines Touristenvisums und verdächtigten ihn, dauerhaft in den USA zu leben – obwohl das Paar seit 2022 eine Fernbeziehung führt.