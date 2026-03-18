Paukenschlag für Donald Trump: Anti-Terror-Chef tritt wegen Iran-Krieg zurück

Washington, D.C. (USA) - Aus Protest gegen den Iran-Krieg ist der amerikanische Anti-Terror-Chef Joe Kent (45) zurückgetreten.

Joe Kent (45), Direktor des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung, kann den Iran-Krieg nicht gutheißen und ist deshalb zurückgetreten. (Archivfoto) © Jenny Kane/AP/dpa

"Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als Direktor des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung zurückzutreten", erklärte der 45-Jährige in seinem Schreiben an US-Präsident Donald Trump (79) am Dienstag.

Seine Begründung sorgte dabei für Aufsehen. Denn laut Kent habe der Iran "keine unmittelbare Bedrohung" für die Vereinigten Staaten dargestellt.

US-Präsident Trump und seine Regierung habe den Krieg lediglich "aufgrund des Drucks Israels und seiner einflussreichen amerikanischen Lobby" begonnen.

Kent, Mitglied der republikanischen Partei und im Februar 2025 von Trump selbst für den Direktor-Posten des Anti-Terror-Zentrums nominiert, sprach von einer "Desinformation-Kampagne", die von "hochrangigen israelischen Beamten" und "einflussreichen Mitgliedern amerikanischer Medien" gestartet worden sei, um Trump glauben zu lassen, dass der Iran eine Bedrohung darstellen und ein Angriff einen "schnellen Sieg" mit sich bringen würde.

"Das war eine Lüge und dieselbe Taktik, mit der die Israelis uns in den verheerenden Irak-Krieg hineingezogen haben, der unsere Nation das Leben kostete", schrieb Kent weiter. Das Weiße Haus reagierte umgehend.