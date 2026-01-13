Per Gesetz: Trump soll Grönland zum 51. US-Bundesstaat machen

Nuuk/Washington D.C. - Mithilfe eines neuen Gesetzes soll US-Präsident Donald Trump (79) dazu ermächtigt werden, die "notwendigen Mittel" zu finden, um Grönland zu annektieren.

US-Präsident Donald Trump (79) soll per Gesetz die Befugnis bekommen, Grönland zu "erwerben". (Archivfoto) © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Der sogenannte "Greenland Annexation and Statehood Act" wurde am Montag vom republikanischen Kongressabgeordneten Randy Fine (51) erstmals vorgestellt.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dem US-Präsidenten die Befugnis zu erteilten, "Grönland als Territorium der Vereinigten Staaten zu annektieren oder anderweitig zu erwerben".

Sobald dies geschehen ist, soll Grönland in einem beschleunigten Verfahren zu einem eigenen US-Bundesstaat erklärt werden, heißt es in den Gesetzestext weiter. Die 57.000-Einwohner-Insel in der Arktis würde damit zum 51. Bundesstaat werden.

Wie zuvor bereits die Trump-Regierung betonte auch der Kongressabgeordnete Fine, dass eine Übernahme im Interesse der nationalen Sicherheit liege: "Mit dem Erwerb Grönlands würden wir verhindern, dass unsere Gegner die Arktis kontrollieren, und unsere Nordflanke gegenüber Russland und China sichern", schrieb der Republikaner in einem Beitrag auf X.

Einen genauen Termin, wann über dieses Annektierungsgesetz abgestimmt werden soll, gab es derweil noch nicht. In Grönland erneuerte die Regierung dagegen ihre Ablehnung solcher Pläne.