Polizist entdeckt brennenden Lkw - voll mit Zirkustieren!

Marion (USA) - Ein Lkw auf der Interstate-69 nahe Marion (Indiana, USA) geriet in Flammen - ungewöhnlich. Doch der Brand in der Nacht zum gestrigen Samstag entpuppte sich für die Rettungskräfte als Einsatz, der in Erinnerung bleibt: Der Brummi war voll gestopft mit Zirkustieren!