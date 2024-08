Polizistin will Streit zwischen Mann und Kindern schlichten - und wird brutal attackiert

Die Polizistin Mary Fay befindet sich auf dem Weg der Besserung (Symbolbild) © 123rf/vankok

Die New York Post berichtete, dass die junge Beamtin, die in den Gerichtsdokumenten als Mary Fay identifiziert wurde, aussagte, sie habe an diesem Tag nur ihren Job gemacht und versucht, den Frieden aufrechtzuerhalten.

Am 1. August gegen 19 Uhr kam es an einer Straßenecke in New York zu einem Streit zwischen dem Täter Ernst Delma (41) und einer Gruppe von Kindern.

Die Beamtin wollte schlichten, dabei schlug der Täter zu. Die Tat wurde auf Video festgehalten.

In dem Clip vom Tatort ist zu sehen, wie der Beamtin Blut aus dem Gesicht läuft, während ein Passant ihr aufhilft.