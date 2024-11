Sie zeigen es im Video: Wieso Frauen jetzt symbolisch Männer vergiften

USA - Nach dem Wahlsieg des wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump (78) ist vor allem bei Frauen die Wut groß: Viele von ihnen starten jetzt die "MATGA"-Bewegung, die das Vergiften von Männern in TikTok-Videos verherrlicht.

Der TikTok-Trend rund um die "MATGA-Bewegung" sammelt Millionen von Aufrufen. © Screenshot/TikTok/_quinn_sue_

Die Ängste, die durch ein mögliches Abtreibungsverbot in einer zweiten Amtszeit Trumps ausgelöst werden, sind oft mehr als berechtigt.

Doch wie die New York Post berichtete, posteten in den letzten Tagen viele Frauen Clips auf TikTok, in denen sie Männern vergiftete Getränke anbieten – natürlich nur symbolisch.

Einige dieser Videos, welche junge Frauen zeigen, wie sie ein Getränk mit einer Substanz vergiften, wurden bereits millionenfach angesehen.

Diese Clips verbreiten sich unter dem Banner der "MATGA"-Bewegung, was "Make Aqua Tofana Great Again" (Anm. der. Red. Macht Aqua Tofana wieder großartig) bedeutet.

Der Slogan spielt auf Donald Trumps Wahlslogan an und verweist gleichzeitig auf das historische Gift Aqua Tofana.