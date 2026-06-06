Nach 33 Jahren: Das grauenhafte Rätsel um diese Deutsche ist gelöst
Nevada (USA) - 33 Jahre lang war sie nur die nackte Tote vom Highway-Ausfahrtschild: Jetzt ist das Rätsel um "Shafter Jane" endlich gelöst! Die US-Polizei des Elko County Sheriff’s Office konnte nach über drei Jahrzehnten die Identität der Toten entschlüsseln und fand heraus, dass es sich um eine gebürtige Deutsche handelt.
Es ist der November 1993, als Ermittler in Nevada an einer Autobahnausfahrt eine schreckliche Entdeckung machen: Im Gebüsch liegt die nackte Leiche einer jungen Frau, feige hingerichtet mit zwei Schüssen.
Da es kaum Spuren gibt, können die Polizisten damals nur einen einzigen Daumenabdruck sichern. Weil niemand weiß, wer sie ist, nennen die Ermittler sie "Shafter Jane".
Erst im April 2019 rollt das Elko County Sheriff’s Office die Akte mit modernster Technik neu auf. Auf alten Beweismitteln finden Experten männliche Spermaspuren, die sie nach einem Abgleich mit Gen-Datenbanken zu einem Namen führen: Roger Lee Durkee.
Das FBI heftet sich an die Fersen des Rentners und fischt heimlich seinen Müll aus einer Tonne. Die DNA-Analyse bringt die Gewissheit: Es ist eine perfekte Übereinstimmung mit den Spuren vom Tatort.
Im August 2024 klicken für den mutmaßlichen Killer wegen eines anderen Delikts die Handschellen. Bei der Vernehmung durch das Ermittlungsteam aus Elko redet sich Durkee um Kopf und Kragen. Er behauptet, nur ein Riesenfan von True-Crime-Serien zu sein, verquatscht sich dann aber und nennt aus dem Nichts den Namen "Mary Alexander".
Eine spätere Auswertung seines Computers entlarvt ihn komplett: Er googelte seit Jahren panisch nur nach einem einzigen Fall – seinem eigenen Verbrechen an "Shafter Jane".
Moderne Technik bringt den entscheidenden Durchbruch
Um die Frau identifizieren zu können, werden auch mögliche Bilder von ihr auf Vermissten-Seiten im Internet gepostet. Der finale Paukenschlag gelingt der Polizei im Oktober 2025 durch eine digitale Bildverbesserung des alten Daumenabdrucks, die endlich die Identität der Toten preisgibt: Ihr wahrer Name ist Marion Hertha Alexander.
Die Ermittler finden heraus, dass Marion in Deutschland geboren wurde, 1972 in die USA einwanderte und mit 18 Jahren von zu Hause ausriss. Weil sie als Freigeist ständig umherzog, wurde sie von ihrer Familie nie als vermisst gemeldet.
Mit diesen erdrückenden Beweisen in der Hand plante das Elko County Sheriff’s Office bereits die Reise nach Wisconsin, um den Mörder der jungen Deutschen endlich offiziell zu verhaften. Doch der Tod war schneller.
Wie die Behörden nun mitteilten, verstarb Roger Lee Durkee am 13. November 2025. Er wird sich für seine grausame Tat nie mehr vor einem Gericht verantworten müssen.
Titelfoto: Bildmontage: Google Maps / FBI, Unidentified Wiki