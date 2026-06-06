06.06.2026 13:20 Nach 33 Jahren: Das grauenhafte Rätsel um diese Deutsche ist gelöst

Ein Cold Case beschäftigte Ermittler in den USA 33 Jahre lang. Jetzt konnten sie mithilfe modernster Technik das Opfer identifizieren.

Von Benjamin Schön

Nevada (USA) - 33 Jahre lang war sie nur die nackte Tote vom Highway-Ausfahrtschild: Jetzt ist das Rätsel um "Shafter Jane" endlich gelöst! Die US-Polizei des Elko County Sheriff’s Office konnte nach über drei Jahrzehnten die Identität der Toten entschlüsseln und fand heraus, dass es sich um eine gebürtige Deutsche handelt.

Benannt wurde die Tote nach dem Highway-Schild Shafter. (Symbolbild) © 123RF / jakobradlgruber Es ist der November 1993, als Ermittler in Nevada an einer Autobahnausfahrt eine schreckliche Entdeckung machen: Im Gebüsch liegt die nackte Leiche einer jungen Frau, feige hingerichtet mit zwei Schüssen. Da es kaum Spuren gibt, können die Polizisten damals nur einen einzigen Daumenabdruck sichern. Weil niemand weiß, wer sie ist, nennen die Ermittler sie "Shafter Jane". Erst im April 2019 rollt das Elko County Sheriff’s Office die Akte mit modernster Technik neu auf. Auf alten Beweismitteln finden Experten männliche Spermaspuren, die sie nach einem Abgleich mit Gen-Datenbanken zu einem Namen führen: Roger Lee Durkee. USA Paar renoviert Kirche von 1872: Dann macht es eine rätselhafte Entdeckung Das FBI heftet sich an die Fersen des Rentners und fischt heimlich seinen Müll aus einer Tonne. Die DNA-Analyse bringt die Gewissheit: Es ist eine perfekte Übereinstimmung mit den Spuren vom Tatort.

Die Ermittler konnten mithilfe neuer Technik ein Bild des Opfers rekonstruieren. © Bildmontage: FBI, Unidentified Wiki

Im August 2024 klicken für den mutmaßlichen Killer wegen eines anderen Delikts die Handschellen. Bei der Vernehmung durch das Ermittlungsteam aus Elko redet sich Durkee um Kopf und Kragen. Er behauptet, nur ein Riesenfan von True-Crime-Serien zu sein, verquatscht sich dann aber und nennt aus dem Nichts den Namen "Mary Alexander". Eine spätere Auswertung seines Computers entlarvt ihn komplett: Er googelte seit Jahren panisch nur nach einem einzigen Fall – seinem eigenen Verbrechen an "Shafter Jane".

Moderne Technik bringt den entscheidenden Durchbruch