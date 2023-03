Republikaner fordern Vergeltung nach Drogenverbrechen: US-Militär soll in Mexiko zuschlagen!

Washington D.C. - Interveniert das gefürchtete US-Militär jetzt in Mexiko? Nach einem tödlichen Vorfall in der amerikanisch-mexikanischen Grenzregion, dem vier US-Bürger zum Opfer fielen, mehren sich unter den Republikanern die Stimmen für einen Militäreinsatz in Mexiko. Auf diese Weise will man gegen Drogenkartelle vorgehen. Mexikos Präsident warnt die USA.