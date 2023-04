Sängerin wird tot in Hotelsuite gefunden: Was hat Ex-Berater von Justin Bieber damit zu tun?

Miami Beach (USA) - Sie wollte berühmt werden, jetzt ist sie tot: Die aufstrebende US-Sängerin Laura Lozano (†34) wurde tot in einem Hotelzimmer in Miami gefunden. Die Polizei konzentriert sich bei ihren Ermittlungen auf ihren potenziellen Manager, der schon mit einigen Musikstars zusammengearbeitet hat.

Musik-Manager David Bolno (46) ist vermutlich der Mann, der die verstorbene Laura Lozano (†34) zuletzt lebend gesehen hat. © Screenshot/Agentur NKSFB

David Bolno (46) heißt der Mann, der ins Visier der Ermittler geraten ist. Laut der britischen Boulevardzeitung Daily Mail soll er die Luxussuite im The Setai in Miami Beach angemietet haben, in deren Badewanne die Frau leblos aufgefunden worden war.

Demnach habe er die Sängerin in der Agentur NKSFB unter Vertrag nehmen wollen, weshalb sich beide nur Stunden vor ihrem Tod in dem Hotelzimmer aufgehalten haben.

Als die Leiche von Laura Lozano am 29. März vom Personal des Hotels gefunden wurde, soll der Musik-Manager jedoch nicht dabei gewesen sein. Er habe die Räumlichkeiten rund neun Stunden zuvor verlassen, wie Aufnahmen einer Überwachungskamera belegen sollen.

David Bolno ist nicht irgendwer: Er soll schon mit Megastars wie Justin Bieber (29), Drake (36), Post Malone (27) und Pharrell Williams (50) zusammengearbeitet haben.