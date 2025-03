27.03.2025 10:46 1.744 Schock bei Junggesellenfeier: Braut landet im Krankenhaus

Was als ausgelassener Junggesellinnenabschied begann, verwandelte sich für eine zukünftige Braut in Texas plötzlich in einen erschütternden Albtraum!

Von Isabel Klemt

Dallas (USA) - Was als ausgelassener Junggesellinnenabschied begann, verwandelte sich für eine zukünftige Braut in Texas plötzlich in einen erschütternden Albtraum! Es sollte ein toller Abend werden, doch für die zukünftige Braut endete er in einem Albtraum! © Bildmontage: Instagram/Screenshot/canadacrystal Diesen Abend wird Canada Rinaldi sicherlich nie vergessen. Wie New York Post berichtet, sollte es ein ausgelassener Mädelsausflug am 22. März werden, doch für die 27-Jährige endete er mit einer brutalen Attacke - nur wenige Wochen vor ihrer Hochzeit. Ins Gesicht geschlagen und zu Boden geschleudert, zog sie sich eine Gehirnerschütterung, eine gebrochene Nase sowie drei abgebrochene Zähne zu und musste genäht werden.

Der Angriff wurde von der Dashcam eines Uber-Fahrers aufgezeichnet, die zeigt, wie der unbekannte Täter Canada ohne Grund attackiert. Kurz bevor die Polizei eintraf, floh der Angreifer und wurde bislang nicht gefasst. Eine Freundin von Canada eröffnete eine GoFundMe-Spendenseite Blutüberströmt, bewusstlos und schwer verletzt wurde Canada ins Krankenhaus eingeliefert. © GoFundMe/Screenshot/Help Her Heal: Medical Support After a Violent Attack Blutüberströmt, bewusstlos und schwer verletzt wurde Canada ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Freundin der zweifachen Mutter gründete daraufhin eine GoFundMe-Spendenseite, um ihr bei den enormen medizinischen Kosten zu helfen. "Sie kämpft jetzt nicht nur körperlich, sondern auch emotional und finanziell - dabei sollte sie eigentlich die verbleibenden Tage bis zu ihrer Hochzeit zählen", heißt es auf der Seite. Bereits 11.725 US-Dollar (rund 10.882 Euro) wurden gesammelt, um der Braut nach diesem erschütternden Vorfall zu helfen.

