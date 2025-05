Schock in New York: Segelschiff rammt berühmte Brooklyn Bridge - Zwei Tote, viele Verletzte

Yew York - Fatales Unglück in New York City ( USA )! Ein Segelschiff der mexikanischen Marine ist am Samstagabend (Ortszeit) mit der berühmten Brooklyn Bridge kollidiert.

Ein Schiffsunglück in New York kostete mindestens zwei Menschen das Leben. © Nick Corso/via AP/dpa

Dabei gab es Tote und Verletzte zu beklagen, wie New Yorks Bürgermeister Eric Adams (64) auf X schreibt: "Von den 277 Passagieren an Bord erlitten 19 Verletzungen, zwei von ihnen befinden sich noch immer in kritischem Zustand, zwei weitere sind leider ihren Verletzungen erlegen."

Aus dem Wasser habe niemand gerettet werden müssen, heißt es vom mexikanischen Marineministerium. Bei der betroffenen "Cuauhtémoc" handle es sich um ein Ausbildungsschiff, das bei der Kollision beschädigt worden sei.

Auf Videos in sozialen Medien ist zu sehen, wie das Segelschiff rückwärts auf die Hängebrücke zu trieb und schließlich beim Kontakt die Masten umknickten. Am Bauwerk selbst seien keine größeren Schäden festgestellt worden, teilte die New Yorker Polizei mit. Sie hatte die Menschen zunächst aufgerufen, die Gegend um die Brücke zu meiden.

Das Schiff befand sich nach Angaben des mexikanischen Botschafters in den USA, Esteban Moctezuma Barragán (70), auf dem Weg nach Island. Die Botschaft kümmere sich um die Besatzungsmitglieder, sagte er bei einer Pressekonferenz am Abend weiter. Man werde die Familien der Betroffenen kontaktieren.

Die konkrete Unglücks-Ursache ist noch unklar.