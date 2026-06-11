11.06.2026 08:50 Kleiner Sonnenschein klagt über Bauchweh: Tage später folgt der Riesen-Schock

Es begann alles mit harmlosen Bauchschmerzen. Doch dann wurde alles bei der zweijährigen Adalae immer schlimmer. Die Diagnose: ein seltener bösartiger Tumor.

Von Benjamin Schön

Utah - Noch vor wenigen Wochen war die kleine Adalae (2) ein aufgewecktes, lebensfrohes Kleinkind, das voller Energie durch die Welt hüpfte. Doch aus einem scheinbar harmlosen Wehwehchen entwickelte sich plötzlich ein unvorstellbares Drama. Am Ende stand eine Schock-Diagnose, die das Leben einer ganzen Familie völlig auf den Kopf stellte.

Eine intensive Untersuchung am 29. Mai brachte die schockierende Diagnose zum Vorschein. © Screenshot Instagram: marissawheelerliving Es begann alles mit vermeintlich simplen Bauchschmerzen. Ende Mai wurde das zweijährige Mädchen auf einmal furchtbar müde, verweigerte Essen und Trinken und bekam hohes Fieber. Immer wieder klammerte sie sich jammernd an ihren Bauch. Ihre Mutter Marissa (31) reagierte sofort und brachte die Kleine in eine Notaufnahme im US-Bundesstaat Utah. Die Ärzte tippten zunächst auf eine Streptokokken-Infektion im Hals und schickten die Familie mit Antibiotika im Gepäck wieder nach Hause. Doch als das Auto über Bodenwellen fuhr und Adalae jedes Mal vor Schmerz "Aua" schrie, wusste die junge Mutter ganz tief im Inneren: Hier stimmt irgendetwas ganz und gar nicht!

Die kleine Adalae kämpfte sich tapfer durch die ganzen Untersuchungen. © Screenshot Instagram, marissawheelerliving

Über die sozialen Netzwerke lässt Marissa die Welt an diesem harten Kampf teilhaben. Auf Instagram teilt die verzweifelte Mama herzzerreißende Schnappschüsse aus dem Krankenhaus: Sie zeigen die kleine Maus, wie sie schlafend im Krankenbett liegt oder beim MRT ganz fest die Hand ihrer Mama hält. Innerhalb von nur 48 Stunden war das Mädchen so schwach geworden, dass sie nicht einmal mehr laufen konnte. Ihr Herz raste im Schlaf mit unglaublichen 170 Schlägen pro Minute.

Der kleine Sonnenschein muss zur Not-OP