Schülerin (19) tötet eigenes Baby im Mülleimer und darf doch ihren Abschluss machen

Artesia (USA) - Sie tötete ihr neugeborenes Kind und doch werden ihrer akademischen Karriere keine Steine in den Weg gelegt. Die junge US-Amerikanerin Alexee Trevizo (19) versuchte lange Zeit, ihre Schwangerschaft zu verleugnen.

Alexee Trevizo (19) sperrte sich auf einer Krankenhaus-Toilette ein und warf das Neugeborene in einen Mülleimer. © Bildmontage: Artesia Police Department

Laut New York Post kam die 19-Jährige mit Rückenschmerzen zu Jahresbeginn in ein Krankenhaus im Bundesstaat New Mexico. Obwohl Tests ergaben, dass sie schwanger war, bestritt sie, überhaupt Geschlechtsverkehr gehabt zu haben.

Als sie am 27. Januar heimlich ihr Kind auf die Welt brachte, sperrte sie sich in einer Krankenhaus-Toilette ein und versteckte das Neugeborene im Mülleimer, wo es wenig später tot gefunden wurde.

Ein Arzt schildert, dass sie das Baby in einem Abfalleimer drapierte und einen weiteren Müllbeutel darüber legte.

Kamera-Aufnahmen überführte die junge Mutter, nachdem eine Krankenschwester den verstorbenen Säugling im Mülleimer entdeckt hatte.

Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass es sich nicht um eine Totgeburt handelte, da das Baby zum Zeitpunkt der Geburt noch Luft in der Lunge hatte, stellte ein Gerichtsmediziner fest, schreibt Law and Crime.