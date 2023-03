Schütze mit Teufelsmaske: Heldenhafter Türsteher vereitelt Amoklauf in Strip-Club!

Florida (USA) - Ein bewaffneter Mann versuchte sich in der Nacht vom vergangenen Samstag zu Sonntag Zutritt zu einem Strip-Club in Tampa im US -Bundesstaat Florida zu verschaffen. Nur weil ein Türsteher blitzschnell reagierte, konnte Schlimmeres verhindert werden.

Der 44-jährige Michael Rudmann wollte am 19. März einen Strip-Club mit Teufelsmaske und gezückter Waffe stürmen. © Bildmontage/Screenshots: Facebook/Tampa Police Department

Wie das amerikanische Magazin "Insider" berichtete, versuchte der 44-jährige Michael Rudmann am 19. März in den Strip-Club "Mons Venus" einzudringen. Er muss um etwa 1.10 Uhr nachts seinen silbernen Pick-Up in der Nähe geparkt haben, ehe er sich in einem roten T-Shirt und einer Hose im Camouflage-Look zum Eingang des Clubs aufmachte. Der Mann trug außerdem eine rote Teufelsmaske, welche sein Gesicht verdeckte.

Die Polizeibehörde von Tampa veröffentlichte die Aufnahmen einer Überwachungskamera, die zeigen, wie Rudmann sich zwischen Menschen, die sich vor dem "Mons Venus" befinden, zum Eingang begibt.

Zielstrebig geht er zur Tür und öffnet diese, ehe er in letzter Sekunde von einem Türsteher gestoppt wird. Manny Resto, der beobachtete, wie Rudmann den Strip-Club betreten wollte, bemerkte die Waffe in seiner Hand und zögerte nicht, den Mann mit der Teufelsmaske zu entwaffnen.

Die Leute, die vorher noch entspannt auf ihrem Smartphone scrollten oder sich unterhielten, flüchteten sofort.