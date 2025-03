Sechs Tage ohne Nahrung in eisiger Kälte gefangen: Frau überlebt Horror-Unfall im Auto

Brieonna Cassell (41) verursachte einen schweren Unfall, nachdem sie am Steuer eingeschlafen war. © Screenshot/Facebook/Angela Joseph

Brieonna Cassell (41) kämpfte ganze sechs Tage lang um ihr Überleben, nachdem sie am Steuer eingeschlafen war und ihr Auto in einen Graben gesteuert hatte.

Wie die New York Post berichtete, war ihr Fahrzeug teilweise in einem Bach versunken und von der Straße aus - etwa 130 Kilometer von der US-Stadt Chicago entfernt - nicht mehr zu sehen.

"Sie hatte entsetzliche Schmerzen und schrie um Hilfe. [...] Sie konnte vorbeifahrende Autos hören, aber von der Straße aus war sie nicht zu sehen", so ihr Vater gegenüber einem Newsportal.

Sechs Tage waren vergangen, seit Cassell das letzte Mal gesehen worden war. Ihre Familie kontaktierte sofort die Polizei und erstattete eine Vermisstenanzeige, um nach der dreifachen Mutter zu suchen.

Am vergangenen Dienstagabend kam der rettende Durchbruch: Ein Kanalarbeiter arbeitete in der Gegend und entdeckte in dem Graben ein demoliertes Fahrzeug. Schnell rief der Mann seinen Vorgesetzten an und als dieser eintraf, fanden sie die 41-Jährige in dem Wrack vor.

Die Mutter wurde rasch aus dem Wagen gerettet und per Hubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie umgehend behandelt wurde.