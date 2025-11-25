Autsch! Kleiner Schnitt am Karton endet für Frau im Krankenhaus

Mississippi (USA) - Sich an einem Stück Pappe zu schneiden, ist eigentlich nichts Besonderes – doch für eine Frau aus den USA endete ein solcher Zwischenfall sogar im Krankenhaus!

Melinda Howard (63) ist begeisterte Läuferin und deshalb Schmerzen an ihren Händen gewohnt. © X/MelindaHoward4

Die 63-jährige Melinda Howard zog sich beim Zusammenfalten und Entsorgen von Pappe eine Schnittverletzung zu.

Sie reagierte schnell, schmierte sich antibakterielle Salbe drauf und machte einen Verband um die Wunde.

"Ich bin 63, aber meine Haut ist sehr dünn, und meine Wundheilung ist langsam, deshalb wusste ich, dass ich die Wunde weit über eine Woche lang abdecken müsste", erklärte sie gegenüber People.

"Wenn ich es zu früh entfernen würde, müsste ich die Wunde wieder öffnen, und wir müssten wieder ganz von vorne anfangen, und das will niemand", sagte Melinda weiter.

Eine Woche später machte sich der Schnitt dann mit starken Schmerzen bemerkbar.