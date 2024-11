Skurriler Einfall: Darum versenken Hobbyköche ihre Truthähne im See

Salt Lake City - Thanksgiving in den USA ist die Zeit des Jahres, bei der es darum geht, dass Familien zusammenkommen. Für viele steht aber noch eine weitere Sache im Vordergrund: das festliche Essen - allen voran der Truthahn. Dabei haben Hobbyköche immer wieder seltsame Einfälle, weshalb jetzt sogar eine offizielle Warnung folgte.

Der Truthahn ist das traditionellste Hauptgericht zu Thanksgiving in den USA. © JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die Warnung selbst stammt vom Instagram-Profil des "Great Salt Lake State Parks" in Utah. Der dort gelegene, berühmte Salzsee ist fast so salzig wie das Tote Meer, was einige Leute anscheinend sehr praktisch finden.

"Nur zur jährlichen Erinnerung: Verwenden Sie den Great Salt Lake nicht zum Salzen Ihres Truthahns", heißt es deshalb im Beitrag.

Denn tatsächlich gibt es immer wieder Leute, die dieses kuriose Vorhaben in die Tat umsetzen wollen.

Erst Anfang dieser Woche gab es einen unglücklichen Versuch, der für einen armen Truthahnliebhaber im Desaster endete: Bei der Prozedur missachtete die Person offenbar den Wellengang und so wurde das Festtagsessen samt Verpackung vom See verschluckt. Später fand man den eingepackten Vogel dann am nahe gelegen "Silver Sands Beach".