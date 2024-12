So feiern die Menendez-Brüder womöglich ihr letztes Weihnachten im Gefängnis!

Wie Promiflash berichtet, verbringen die Brüder Lyle (56) und Erik Menendez (54) auch Weihnachten 2024 weiterhin hinter den Gefängnismauern in Kalifornien .

Trotz ihrer langjährigen Haftstrafe erwartet die Brüder ein festliches Weihnachtsessen mit traditionellen Leckereien. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

Die Brüder wurden 1989 für den Mord an ihren Eltern verurteilt.

Nun gibt es jedoch neue Hoffnung: Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles prüft, ob sie einen Antrag auf eine Überprüfung des Urteils unterstützt. Sollte es zu einer Neubewertung kommen, könnte dies ihr letztes Weihnachten im Gefängnis bedeuten.

Der Fall der Menendez-Brüder hat seit Jahren die Öffentlichkeit beschäftigt.

Während ihres Prozesses in den 1990er-Jahren gaben sie an, über Jahre hinweg von ihren Eltern missbraucht worden zu sein, was sie schließlich zu der Tat getrieben habe.