Streit wegen letzter Teigtasche eskaliert: Mann soll Mitbewohner in den Po geschossen haben

Die Teigtaschen für die Mikrowelle sind meist mit Käse gefüllt und sehr herzhaft. Dass man allerdings derart ausrastet, nur weil alle aufgegessen wurden, ist unüblich.

Der Beschuldigte, ein Mann namens Clifton Williams, wurde bereits am Sonntag festgenommen und gab am Montag vor Gericht an, unschuldig zu sein, berichtete der Nachrichtensender "NBC" am Mittwoch.

Aus dem Polizeibericht gehe dabei hervor, dass der Streit um das letzte Tiefkühl-Sandwich der bekannten US-amerikanischen Marke "Hot Pockets" drastisch eskalierte.

Nachdem der Mitbewohner die letzte mit Käse gefüllte Teigtasche gegessen hatte, habe Williams zunächst mit Fliesen nach seinem Zimmergenossen geworfen.

Dieser habe zwar versucht, sich zu wehren, stürmte danach aber aus der Wohnung. Daraufhin habe Williams zur Waffe gegriffen und sei ihm gefolgt.

Die Kugel habe den flüchtenden Mitbewohner vor der Wohnung letztlich am Hinterteil getroffen. Die Polizei spreche allerdings von Verletzungen, die nicht lebensbedrohlich seien, heißt es weiter.