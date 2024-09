Studentin fällt während Party aus zweitem Stock: Eltern verklagen die Uni

Boston (USA) - Weil die Küche mit Partygästen überfüllt war, stürzte Sarah Cox aus dem Fenster und fiel sechs Meter in die Tiefe. Nun haben ihre Eltern Klage gegen die Universität eingereicht.

Sarah Cox zog sich bei einem Sturz heftige Verletzungen zu. (Archivbild) © gofundme

Sarah, die an der Northeastern University in Boston studierte, war 2023 auf eine von ihrer Studentenverbindung veranstalteten Party eingeladen.

Wie Fox News berichtete, war die recht kleine Wohnung im zweiten Stock eines Apartment-Gebäudes mit mindestens 30 Menschen gefüllt.

Auch in der Küche feierte man dicht an dicht gedrängt - und so kam es, dass Sarah immer weiter ans offene Fenster gedrängt wurde, schließlich hinausfiel und auf dem Asphalt landete.

"Sarah hat durch den Sturz katastrophale Verletzungen erlitten", heißt es in der Klageschrift, die von den Eltern der Studentin gegen die Universität und den Wohnungseigentümer eingereicht wurde.

Laut US-Medien streben die Eltern ein Schwurgerichtsverfahren und eine Entschädigungszahlung von über 10 Millionen US-Dollar an. Ihr Argument: Die Wohnung sei nicht sicher genug gewesen.